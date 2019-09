Un Montois de 39 ans décède après un accident de la route

(Belga) Un Montois de 39 ans a perdu le contrôle de sa voiture vendredi en fin de journée sur le R5 à Mons. Le véhicule a heurté violemment la berme centrale. Le conducteur est décédé.

Les causes de l'accident restent à déterminer. Le véhicule a heurté violemment la berme centrale du R5 à hauteur de Mons, avant de complètement s'embraser. La victime a été secourue par des témoins avant d'être prise en charge par les services de secours. Bien connu dans la région montoise et à Dour, notamment dans le milieu sportif et dans le monde musical, le trentenaire n'a pas survécu. (Belga)