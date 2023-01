Un couple qui promenait son chien percuté par une voiture près du parc Planckendael à Malines: un mort

Un accident de la route, survenu chaussée de Louvain à Muizen (Malines), a fait, samedi matin, un mort et deux blessés graves, a indiqué la police locale. L'accident s'est produit à un jet de pierre du parc animalier Planckendael.

Une voiture a percuté deux piétons (une femme et un homme) dans des circonstances qui restent à déterminer. La femme n'a pas survécu tandis que l'homme a été emmené, blessé, à l'hôpital. Un chien a également été tué dans l'accident. Le conducteur de la voiture a lui aussi été blessé et emmené à l'hôpital. L'accident s'est produit près du pont ferroviaire, juste avant l'entrée du parc animalier Planckendael. La chaussée de Louvain a été fermée à la circulation et le restera encore pendant un certain afin qu'un expert en circulation puisse procéder aux constatations d'usage. Une déviation a été mise en place via l'autoroute E19 toute proche.