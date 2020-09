Un motard grièvement blessé dans une collision à Beauraing

(Belga) Un motard a été grièvement blessé dimanche vers 17h00 dans une collision survenue route de Givet (N40), à Beauraing, a indiqué le parquet de Namur.

L'accident a eu lieu entre le lieu-dit rond-point du Petit Caporal et la frontière française. Un groupe de motards qui se dirigeait vers la France suivait une voiture qui avait l'intention de virer à gauche. Son conducteur s'est arrêté pour laisser passer les usagers venant en sens inverse. Le dernier des motards, sans doute surpris par le ralentissement, a percuté le motard devant lui et a ensuite dévié sur sa gauche pour percuter, en collision frontale, une autre moto sur laquelle se trouvait un couple. Son pilote a été grièvement blessé et ses jours sont en danger. Il a été héliporté à l'hôpital du Sart-Tilmant à Liège. Un expert a été envoyé sur place. (Belga)