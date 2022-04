Un motard perd la vie dans le Tournaisis

(Belga) Un accident de la circulation s'est produit samedi après-midi à Frasnes-lez-Anvaing, près de Tournai, où deux motards sont entrés en collision. Un des pilotes a été tué sur le coup. Deux autres motards ont été blessés à des degrés divers et hospitalisés à Ath.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, à 15h40, qu'un grave accident de la circulation s'était produit entre des motards le long de la chaussée de la Libération à Hacquegnies, dans l'entité de Frasnes-lez-Anvaing. Venant de Renaix, Ath et Leuze, un SMUR, une ambulance, un camion de balisage, une autopompe et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Les urgentistes du SMUR n'ont rien pu faire pour un des pilotes qui avait chuté au sol, puis terminé sa course dans un fossé. Les secouristes ont pris en charge deux autres motards, un homme et une femme, blessés à des degrés divers. Tous deux ont été transférés vers le centre Epicura d'Ath. L'accident s'est produit au sein même d'un groupe de 150 motards qui, venant du rond-point des Fourmis à Frasnes, se dirigeait vers Tournai. Afin de sécuriser un carrefour, un des ouvreurs du groupe a dépassé la colonne. Durant cette manoeuvre de dépassement, l'ouvreur est entré en collision avec un autre motard qui avait dévié de sa trajectoire. Le choc a été fatal à l'ouvreur. A 18h00, les services de secours de Wapi étaient toujours sur place. La chaussée est toujours fermée. (Belga)