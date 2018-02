Un motard se fait flasher à une vitesse de 201 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 70: la peine est tombée

Un quinquagénaire originaire de Poperinge a été condamné lundi par le tribunal de police de Furnes pour avoir été flashé à une vitesse largement au-dessus de la limite autorisée à Lo-Reninge (Flandre occidentale). Le tribunal a infligé au prévenu une peine de six mois de déchéance du droit de conduire.

La police effectuait un contrôle de vitesse, le 19 janvier dernier, sur la Reningesteenweg à Lo lorsque le motard a été mesuré à plus de 200 km/h. Une fois corrigée, la vitesse atteint 188 km/h alors que cet axe est limité à 70 km/h. La caméra a pris une photo nette du véhicule, une Suzuki blanche, mais l'immatriculation à l'arrière du deux roues n'était pas visible. La police avait dès lors émis un appel sur les réseaux sociaux afin d'identifier le conducteur. Le lendemain, le prévenu s'était rendu à la police.

Lors de l'audience, l'homme a expliqué qu'il était dépressif au moment des faits et qu'il se faisait aider depuis. Le tribunal l'a déclaré inapte à conduire pendant une période de six mois, à l'issue de laquelle le prévenu devra encore subir une déchéance de son permis de conduire pendant un peu plus de quatre mois. Le motard doit également s'acquitter d'une amende de 2.850 euros, dont près de 950 avec sursis.

Le parquet avait requis la confiscation de la moto mais le tribunal de police ne l'a pas suivi sur ce point.