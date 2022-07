Un motocycliste décède dans un accident de la route à Leeuw-Saint-Pierre

(Belga) Un motocycliste a perdu la vie dans un accident de la circulation samedi après-midi à Leeuw-Saint-Pierre, dans le Brabant flamand, a indiqué la police de la zone Zennevallei (Hal/Beersel/Leeuw-Saint-Pierre), confirmant une information de plusieurs médias.

L'accident s'est produit vers 14h30 sur la Pepingsesteenweg. Un motocycliste qui roulait en direction du centre de Leeuw-Saint-Pierre a perdu le contrôle de son véhicule pour des raisons encore inexpliquées. Il a d'abord heurté un piquet en bois entre la route et la piste cyclable, puis le poteau en béton d'une clôture de prairie. Le motocycliste, né en 1965, a été grièvement blessé. Les services de secours se sont précipités sur les lieux et ont tenté de réanimer l'homme pendant un long moment, mais il a succombé à ses blessures. Le parquet de Hal-Vilvorde a été prévenu, mais comme aucune autre partie n'était impliquée dans l'accident et qu'il n'y avait pas de témoin, aucun expert en circulation n'a été désigné. (Belga)