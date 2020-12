Un nouveau monolithe est apparu en Belgique, dans un endroit difficilement accessible

Et un monolithe, encore un. Toujours en Belgique, toujours en Flandre, dans la province de Limbourg, cette fois. A Riemst, plus précisément, dans la réserve naturelle baptisée Tiendeberg.

L'endroit n'est pourtant pas si facile d'accès, explique TV Limburg, il faut grimper pour y accéder. Il s'agit d'un objet creux à l'intérieur, et d'une taille d'environ 1 mètre 80, avec une forme triangulaire au sommet.

Personne ne sait qui l'a mis là, précise TVL, son journaliste s'étant rendu sur place.

C'est le deuxième monolithe découvert en Belgique. Un autre a été découvert à Termonde le 8 décembre, et il ressemble à ceux retrouvés ailleurs dans le monde (Etats-Unis, Europe).

Ces structures étincelantes ont ensuite disparu aussi mystérieusement qu'elles étaient apparues.

Un collectif appelé The Most Famous Artist et basé au Nouveau Mexique a revendiqué la paternité du monolithe de l'Utah, publiant une image de l'œuvre sur Instagram, et le proposant au prix de 45.000 dollars (environ 37.000 euros).