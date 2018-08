Un ouvrier communal a reçu une balle dans la tête à Forest

Un ouvrier communal de Forest a reçu une balle dans la tête. Il a été retrouvé dimanche après-midi, inanimé, dans un appartement de la rue André Baillon, selon une information publiée mardi par le quotidien La Capitale et confirmée par le porte-parole du parquet de Bruxelles Denis Goeman. Il est en état de mort cérébrale depuis lundi. Le juge d'instruction est saisi du chef de meurtre.





Les médecins découvrent à l'hôpital qu'il a reçu une balle



La police de la zone Bruxelles-Midi a été appelée par le service 100 vers 12H55 pour l'évacuation d'une personne malade via la grande échelle. Selon le médecin sur place, il s'agissait d'un cas purement médical. L'homme, âgé de 47 ans, a été transféré à l'hôpital Erasme. Dans le courant de l'après-midi, les médecins ont appris aux services de police que l'intéressé avait en réalité été blessé par balle. Celle-ci s'était logée dans la tête.



Le parquet du procureur du Roi de Bruxelles a été avisé des faits. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le laboratoire scientifique de la police fédérale et un médecin légiste ont été requis. Le parquet ainsi que le juge d'instruction sont descendus sur les lieux.



Dans l'intérêt de l'enquête, aucun autre commentaire ne sera donné.