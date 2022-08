Un passager menace un accompagnateur de train avec un couteau entre Ougrée et Seraing

Un individu a été arrêté mardi soir pour des faits de menace et de port d'arme prohibée dans un train entre Ougrée et Seraing, a indiqué mercredi le parquet de Liège. Originaire de Châtelet, le suspect, né en 1985, est monté dans un train à la gare d'Ougrée et a tenté de fabriquer une pipe à eau à l'aide d'une bouteille en plastique. Un accompagnateur a alors indiqué au passager qu'il était interdit de fumer dans le wagon et ce dernier a exhibé un couteau. La police a alors été prévenue et le Châtelettain a été interpellé. Déféré au parquet de Liège, il n'a pas souhaité être entendu. Il fera néanmoins l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal correctionnel durant le mois de septembre.