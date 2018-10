Un passeur d'illégaux arrêté à la gare des Guillemins: deux ans de prison pour traite d'êtres humains

Un ressortissant espagnol d'origine camerounaise a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de deux ans de prison avec sursis pour la moitié et à une amende de 72.000 euros après avoir commis des faits de trafic d'êtres humains. Le prévenu avait véhiculé des réfugiés de Paris à Liège afin de leur permettre de rejoindre l'Allemagne.



Le 14 février 2017, la police avait repéré un véhicule espagnol de type camionnette qui déposait des personnes à la gare des Guillemins de Liège. Avant d'être interceptées, ces personnes en séjour illégal avaient tenté d'acheter des billets de train à destination de l'Allemagne. Deux Nigérians, un Camerounais et un Irakien avaient expliqué qu'ils avaient embarqué dans un taxi clandestin piloté par le prévenu pour la somme de 30 euros par personne.



Le véhicule identifié avant sa fuite avait encore été repéré le 16 mars 2017 alors qu'il déchargeait à la gare de Liège deux Congolais, un Camerounais, un Angolais et un Nigérian qui avaient payé 40 euros par personnes pour effectuer le voyage depuis Paris.



Intercepté, le chauffeur avait expliqué qu'il était parti d'Espagne avant de s'arrêter à Paris pour charger les différentes personnes. Il avait déjà été intercepté à Mons en octobre 2015 lors d'activités de transport de clandestins.



Le prévenu a été condamné pour des faits de traite d'êtres humains pour avoir transporté neuf personnes non ressortissantes de l'Union européenne avec la circonstance aggravante qu'il en avait fait une activité habituelle. Il a écopé d'une peine de deux ans de prison avec sursis pour la moitié et d'une amende de 72.000 euros.