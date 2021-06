Un périmètre de sécurité mis en place après un incendie sur le site Aqua 2000 à Gosselies

(Belga) Un violent incendie s'est déclaré dimanche vers 17H30 chaussée de Nivelles à Gosselies sur le site de l'ancienne piscine Aqua 2000. La police de Charleroi demande aux riverains dans un rayon de 200 mètres de rester confinés chez eux en raison de la possible présence de fumées toxiques.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont sur place. La police de Charleroi a dressé un périmètre de sécurité et demande aux riverains se trouvant dans un rayon de 200 mètres "de fermer portes et fenêtres et de couper la ventilation pour les fumées potentiellement toxiques". (Belga)