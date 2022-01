Un professeur plaque un élève au sol à Anvers: le directeur de l'école appelle à la sérénité (vidéo)

Une vidéo où l'on voit un professeur plaquer un élève au sol est devenue virale en Flandre. La scène s'est déroulée à Anvers ce lundi dans l'Institut Pius X.

Au début de la vidéo on peut voir deux élèves qui se disputent et qui commencent à en venir aux mains. Un professeur s'interpose alors entre les deux bagarreurs et fait chuter un élève. Il se relève alors immédiatement et le professeur lui barre le passage en le plaquant au sol.

Le directeur de l'établissement a tenu à s'exprimer et à rappeler que l'intégrité physique de ses élèves et du personnel étaient sa priorité. "Nous sommes au courant de l'affaire et nous allons en parler avec les personnes concernées. Nous envoyons également un mot à tout les élèves avec de plus amples informations. Nous voulons de la sérénité dans notre établissement", a expliqué le directeur Jan Maddens.

"Le professeur est une personne de confiance"

Un élève de sixième année a tout de même souhaité prendre contact avec la rédaction de HLN afin de nuancer la gravité de la situation. "Je connais ce prof depuis plus de 7 ans et il a toujours été une personne de confiance, vers qui les élèves peuvent se tourner. Par exemple, si quelqu'un n'avait pas son pique-nique pour le repas, il s'en chargé lui-même".

L'élève continue son récit en pointant du doigt l'élève mis au sol. "De l'autre côté, je connais également bien l'élève concerné, et il a toujours eu beaucoup de problèmes de comportement. Beaucoup d'autres élèves iront dans mon sens également."

Plusieurs autres élèves ont, en effet, apporté leur soutien à l'enseignant sur Instagram.