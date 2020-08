Un puissant et profond séisme de magnitude 6,9 frappe au large de l'Indonésie

(Belga) Un puissant et profond séisme de magnitude 6,9 a frappé vendredi au large dans l'est de l'Indonésie, sans déclencher d'alerte au tsunami et sans que des dégâts aient été signalés dans un premier temps, a indiqué le centre américain de géologie USGS.

Le tremblement de terre s'est produit à 600 kilomètres de profondeur et à environ 220 kilomètres au sud de la ville de Katabu sur l'île de Célèbes, selon l'USGS qui a précisé que la secousse à été ressentie à des centaines de kilomètres de l'épicentre. (Belga)