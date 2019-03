Un quadragénaire a violé plusieurs fois sa filleule adolescente: 4 ans de prison... dont la moitié avec sursis

Un homme de 48 ans originaire de Ninove a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel à une peine de 4 ans de prison, dont la moitié avec sursis. Il était poursuivi pour avoir agressé et violé à plusieurs reprises sa filleule. Les faits se sont produits entre avril et décembre 2016 alors que la victime n'avait que 14 ans. Elle traversait alors une période difficile à la suite de l'incarcération de son frère pour des faits de moeurs.





La relation a vite dépassé les liens normaux entre parrain et filleule



Le prévenu, J. D., n'avait plus eu de contact avec sa filleule pendant plusieurs années, avant qu'il ne rencontre à nouveau ses parents. Des liens se sont alors retissés entre le parrain et la famille. Mais la relation ne s'est rapidement plus limitée à un contact normal entre parrain et filleule.



"La victime était dans une période de vulnérabilité à la suite de l'incarcération de son frère", explique le tribunal dans son jugement. "Ses parents avaient appelé son parrain pour qu'il s'occupe d'elle et il a abusé sans scrupules de cette confiance".



Lorsque la victime séjournait chez J.D., ce dernier la mettait sous pression pour imposer des contacts sexuels. Il poursuivait ce harcèlement sur les réseaux sociaux. "S'il n'obtenait pas satisfaction, le prévenu opérait un chantage émotionnel sur sa victime en feignant même de pleurer", poursuit le jugement.



Après la découverte des faits, "il n'a que très peu affiché de sentiment de culpabilité et s'est même présenté comme une victime".



L'homme a été condamné à une peine de quatre ans de prison, dont la moitié avec sursis.