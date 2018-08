Un quadragénaire tue sa compagne et tente de se suicider à Hal

Un homme âgé de 49 ans a tué ce mardi sa compagne âgée de 63 ans et a ensuite tenté de se suicider, indique mercredi le parquet de Hal-Vilvorde, confirmant une information de Het Laatste Nieuws. L'homme a été emmené grièvement blessé à l'hôpital. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat.



Les faits se sont déroulés mardi matin dans le quartier Sint-Rochus à Hal. Le quadragénaire a tué sa compagne en l'étouffant. Les circonstances précises ne sont pas encore claires. Une autopsie a été demandée. L'homme a ensuite sauté par la fenêtre du troisième étage. Il a cependant survécu à sa chute et a été emmené grièvement blessé à l'hôpital.



Le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête et a envoyé sur place un médecin légiste, le laboratoire de la police fédérale et un juge d'instruction. Ce dernier tentera d'interroger le quadragénaire dans la journée.