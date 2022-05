Un quinquagénaire pédophile activement recherché

Rony Van Weyenberg, 54 ans, condamné vendredi par la cour d'appel de Gand à 6 ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour viol sur mineur, exploitation sexuelle d'enfants et pédopornographie, a été placé mardi sur la liste des criminels en fuite les plus recherchés dans notre pays (Belgium's Most Wanted), a fait savoir dans un communiqué la police fédérale.



Le quinquagénaire n'était pas présent au tribunal vendredi lors du verdict. La cour d'appel a ordonné son arrestation immédiate, mais les services de police n'ont pas pu le trouver à son domicile. Entre-temps, l'homme fait l'objet d'une recherche nationale et internationale sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

L'équipe Fugitive Active Search (FAST) de la police fédérale, qui coopère avec les équipes FAST à l'étranger, a été sollicitée, ajoute la police fédérale dans son avis de recherche diffusé mardi. Le compte Facebook de l'individu le prétend à Ibiza.