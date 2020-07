Un septuagénaire condamné pour avoir abusé sexuellement de 2 fillettes: l'une était sa voisine, l'autre sa petite-fille

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné mercredi un Flémallois âgé de 70 ans à trois ans de prison, avec un sursis de cinq ans sous conditions, pour des attentats à la pudeur commis sur deux fillettes.



Le 14 décembre 2015, une femme avait alerté la police parce que sa fille âgée de 7 ans lui avait confié avoir été victime d'attouchements du prévenu, qui l'avait gardée. Le septuagénaire était le voisin de la fillette. Des analyses avaient rapidement été réalisées et avaient révélé que l'ADN du prévenu se trouvait sur les parties intimes de la victime.

L'enquête avait aussi révélé d'autres faits commis par le prévenu sur sa petite-fille, abusée dans les mêmes circonstances. Le prévenu, déjà suspecté de faits de viols 20 ans plus tôt, avait nié les faits et prétendu à des accusations mensongères réalisées par les fillettes. Le tribunal a jugé les préventions établies et a condamné le septuagénaire à trois ans de prison avec un sursis sous conditions de cinq ans.