Un septuagénaire victime d'un vol à la ruse par de faux agents de la SDWE à Tournai

Le parquet de Tournai indique que de faux agents de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) ont commis un vol à la ruse au préjudice d'un septuagénaire, mercredi, dans un immeuble à appartements, situé le long du boulevard des États-Unis à Tournai.

Les auteurs se sont fait passer pour des agents de la SWDE auprès de la victime. Ils ont prétexté un problème dans les tuyaux et ont vérifié au niveau de la cuisine et de la salle de bain. Un deuxième agent est rentré après le premier. Il a vérifié dans le bureau et a quitté les lieux pour se rendre sur le palier des communs de l'appartement. Le premier individu a inventé que son produit était nocif pour les bijoux en or et argent et qu'il fallait les déposer dans le frigo. La victime a pris ses bijoux et les a placés dans le congélateur. Ensuite, elle est retournée voir l'individu qui travaillait dans la salle de bain. Ce dernier a rapidement remballé ses affaires et a quitté les lieux. Il a rejoint son complice sur le palier et ils ont quitté l'immeuble. Une fois les auteurs partis, la victime est retournée dans son congélateur et a constaté que son argent et ses bijoux avaient disparu.