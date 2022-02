Un Sérésien crée une application pour vous aider à retrouver votre animal de compagnie: comment ça marche?

Benjamin Luppolo est un jeune entrepreneur belge qui a créé une nouvelle application destinée à aider les personnes qui ont perdu leur animal de compagnie. Cette application doit faciliter les recherches et la prise en charge par exemple des chiens et des chats qui sont retrouvés sur la voie publique.

Cette application intitulée "Animal Research" est simple à utiliser. Il suffit de prendre une photo de l'animal. Elle géolocalise ensuite le lieu précis et indique les coordonnées de l'annonceur des refuges et des vétérinaires à proximité. L'objectif est de retrouver au plus vite les animaux perdus mais pas seulement.

Benjamin Luppolo nous explique dans le RTLinfo 13 pourquoi il a eu l'idée de créer cette application "Animal Research": "Le but, c'est d'éviter du stress pour les propriétaires, éviter du stress pour les animaux et aussi faire en sorte que voilà un animal plus vite récupéré, c'est aussi un animal qui ne risque pas de se faire percuter par un véhicule. C'est donc aussi pour sa sécurité globale."

Nous sommes allés dans l'un des refuges qui travaille en collaboration avec "Animal Research". Pour Fabrice, c'est une application avantageuse puisqu' aujourd'hui la majorité des personnes ont un GSM.

"Tout le monde à une photo de son animal en général sur son GSM. Donc c'est très facile de signaler la disparition de son animal. C'est un avantage pour les refuges parce qu'on peut consulter et voir les animaux qui sont perdus. Et une fois qu'ils rentrent au refuge, on peut prévenir directement le propriétaire...", détaille Fabrice Renard, responsable du refuge "Animal sans toi...t".

Une version Premium de l'application peut être achetée par les communes intéressées. Cette application permet également aux riverains de recevoir une notification lorsqu'un animal trouvé semble correspondre à celui recherché.