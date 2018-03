Un sérieux dispositif policier franco-belge au carnaval de Tournai

(Belga) Tournai sera sous haute surveillance policière durant son carnaval qui a lieu ce week-end. De nombreuses caméras et des équipes franco-belges de policiers seront opérationnelles sur le terrain.

Sur le thème des "Drôles de Biètes", le carnaval de Tournai se déroule ces vendredi, samedi et dimanche. A cette occasion, plusieurs milliers de personnes sont attendues dans le centre-ville pour faire la fête. Comme lors de chaque grand événement, la zone de police du Tournaisis mettra l'accent sur la sécurité durant ces trois jours. Près de 170 policiers, dont 40 fédéraux et 8 Français, sont mobilisés pour contenir les 'carnavaleux'. La zone de police a reçu des renforts d'effectifs de zones voisines, de la police fédérale, de la cavalerie ainsi que l'appui de gendarmes français de la compagnie de Douai, dans le cadre des accords de Tournai 2. "Parallèlement à la mise en place de ce dispositif, nous assurons également avec nos équipes la sécurité de tous les citoyens sur les 315 km² de notre zone de police. Toute l'organisation est active depuis ce vendredi 15h00, jusqu'au terme du carnaval", indiquait vendredi soir Philippe Hooreman, commissaire divisionnaire de la zone du Tournaisis. En marge de ce dispositif humain, d'autres mesures ont été déployées pour faire la chasse aux personnes mal intentionnées. Le périmètre festif est ainsi encerclé par de nombreux blocs de béton et un réseau de caméras de vidéo-surveillance, dont les emplacements restent secrets, a été mis en place. Ces caméras, déjà utilisées lors des ducasses d'Ath et de Mons, renverront tous les faits en temps réels vers le poste de commandement de la zone où des ordres pourront être transmis aux différentes équipes sur le terrain. (Belga)