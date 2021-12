Un suspect dans le décès d'un saisonnier à Alken entendu lundi par un juge d'instruction

(Belga) Un suspect dans le cadre de l'enquête sur le décès d'un travailleur saisonnier, à Alken, sera entendu lundi par un juge d'instruction limbourgeois, a indiqué dimanche le parquet. La victime, âgée d'une quarantaine d'années et d'origine roumaine, a été poignardée à mort dans un bloc d'habitations dépendant d'un fruiticulteur situé dans la Alkerstraat, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le suspect est un homme de 56 ans, également d'origine roumaine et domicilié en Roumanie. Il se serait disputé avec la victime lors d'une partie de cartes. Cinq travailleurs roumains logeant dans ce bloc d'habitations étaient présents lors de l'altercation. Le quinquagénaire a reconnu son implication, a confirmé son avocate, Me Gabriela Varga. Il sera déféré lundi devant un juge d'instruction. Dimanche, la police locale a procédé aux premières constatations, tandis qu'une équipe de légistes et des membres de la police technique et scientifique ont réalisé les premiers devoirs d'enquête. (Belga)