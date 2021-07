Un suspect placé en détention pour violation de domicile et agression sur une nonagénaire

(Belga) Un suspect a été arrêté pour une violation de domicile doublée d'une agression à Grimbergen au cours de laquelle une femme de 90 ans avait été étranglée, a annoncé lundi le parquet de Hal-Vilvorde. Il s'agit d'un homme de 34 ans, originaire de Bruxelles, qui a été arrêté vendredi dernier. Celui-ci avait les clés de la victime dans sa poche et a admis avoir utilisé sa carte bancaire, mais a nié la violation de domicile. Il a été placé en détention par le juge d'instruction et comparaîtra devant la chambre du conseil jeudi.

Les faits se sont déroulés le 22 juin vers 16h30. Partie faire ses courses, la dame âgée a été suivie par un inconnu alors qu'elle rentrait chez elle. Une fois la victime arrivée à son domicile, l'homme l'aurait maîtrisée, battue et attachée avant de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis se serait emparé du téléphone portable, du portefeuille et des clés de la victime. Après le départ de l'agresseur, la femme âgée a pu se libérer et appeler à l'aide. Elle a ensuite été emmenée à l'hôpital pour y être soignée. La suite de l'enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde qui, après une enquête approfondie, a pu identifier un suspect sur la base des images des caméras de surveillance. Un avis de recherche a été émis et, vendredi dernier, une patrouille de la police de Bruxelles-Nord, a reconnu le suspect alors qu'il se rendait à la gare du Nord à Bruxelles. L'homme, un Bruxellois de 34 ans, avait les clés de la victime dans sa poche lorsqu'il a été arrêté. Il a avoué avoir utilisé la carte bancaire de la victime, mais a affirmé qu'il l'avait trouvée et que la violation de domicile n'était pas de son fait. Il a été présenté le week-end dernier devant le juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt. La chambre du conseil se prononcera jeudi sur son maintien en détention provisoire. (Belga)