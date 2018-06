Un taxi heurte des passants à Moscou : 8 blessés, le conducteur interpellé

(Belga) Un taxi a blessé samedi huit personnes dans le centre de Moscou, à deux pas de la Place rouge, le chauffeur, qui a été interpellé, ayant apparemment perdu le contrôle de son véhicule selon les autorités russes, dont le pays accueille la Coupe du Monde.

"Aujourd'hui, près de la rue Ilinka, au numéro 5/2, un chauffeur de taxi est monté sur le trottoir et a heurté les passants. Selon les données préliminaires, 8 personnes ont eu recours aux services médicaux", a indiqué le ministère russe de l'Intérieur dans un communiqué. "La cause préliminaire de l'accident est la perte du contrôle du véhicule. Le chauffeur a été interpellé et amené au poste de police", a-t-il ajouté, précisant que ces informations "continuent à être vérifiées". Les huit passants sont blessés, selon les agences de presse russes, sans préciser la gravité des blessures. "Il n'y a pas de mort", a confirmé le Centre de surveillance du trafic routier à Moscou sur Twitter. La rue Ilinka, qui débouche sur la place Rouge et qui est très fréquentée, "a été fermée", a ajouté le centre. La Russie accueille depuis jeudi et jusqu'au 15 juillet la Coupe du Monde de football dans 11 villes, dont Moscou. Des centaines de milliers de supporters venant du monde entier sont attendus en Russie. (Belga)