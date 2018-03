Un train en panne provoque de gros retards sur la ligne Bruxelles-Tournai: "On est à l'arrêt en campagne depuis plus de 1h"

Des soucis ont été signalés sur la ligne Bruxelles-Tournai ce mardi en fin d'après-midi. "Je suis coincée depuis 1h30 dans un train entre Bruxelles et Halle. Arrivé à Buizingen à 18h, le train a fait demi-tour suite a un problème seulement à 18h50. Nous voici depuis 1h30 dans ce train bloqué a chaque fois entre deux gares. Impossible de sortir. On nous a dit que nous retournions sur Huizingen, nous voila arrêtés entre Ruisbroek et Forest", nous a indiqué une passagère.

"Gros soucis à la SNCB sur la ligne Bruxelles-Tournai. Le train est à l'arrêt en campagne depuis plus de 1 heure. La communication est vague et rien ne bouge", a alerté un autre témoin.

C'est une avarie sur un train qui circulait sur cette ligne qui a causé le retard des trains qui suivaient. "Un train est tombé en panne à hauteur de Hal. Il a donc fallu refouler les deux trains derrière, ce qui a causé plus d'une heure de retard. Des petites restaurations ont été offertes aux passagers qui ont dû s'armer de patience", a expliqué Thierry Ney, attaché de presse de la SNCB.