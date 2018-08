Un camion heurte un pont et s'embrase sur le ring de Bruxelles (vidéo): la circulation fermée dans les deux sens

Le ring de Bruxelles a été totalement fermé mercredi, dans les deux sens, vers 17h30 à hauteur de Hal à la suite d'un accident impliquant un poids lourd, indique le Centre flamand du trafic. Le camion a pris feu en-dessous d'un pont.

Plusieurs personnes nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: un véhicule en feu a provoqué la fermeture du ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Hal, en direction de Mons, vers 17h30. "L'autoroute est totalement bouchée", nous a indiqué Jessica à 17h51. La circulation a été fermée dans les deux sens.



L'accident s'est produit alors qu'un camion rempli de papier, qui circulait sur le ring extérieur, a dévié de sa trajectoire pour une raison encore inconnue et a percuté la berme centrale, juste sous le pont. Le papier a pris feu, causant immédiatement d'importantes fumées. Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie, mais le camion est gravement endommagé.





D'importants embouteillages



Des bouchons se sont rapidement formés. Les files ont remonté jusqu'à Forest. Vers 19h, le temps de parcours vers Mons était évalué à plus de 2h. Dans l'autre sens, vers Grand-Bigard, l'incendie a aussi provoqué des ralentissements. Sur la E429 en direction de Bruxelles, des files se sont également formées.



Les perturbations risquent de durer. Compte tenu du fait que le camion a heurté le pont dans l'accident, et que le feu a pris sous ce même pont, sa stabilité doit être contrôlée avant d'autoriser à nouveau la circulation à cet endroit.





