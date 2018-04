Un véhicule prend feu sur le ring de Bruxelles et provoque de gros embouteillages

Un véhicule a pris feu ce vendredi vers 17h sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Groenendaal, en direction de Zaventem, selon la police de la route. Plusieurs témoins nous ont prévenus via notre bouton orange Alertez-nous. D'après eux, le véhicule se situait plutôt à hauteur de Waterloo.



La bande de droite a été obstruée et l'incident a provoqué d'importants embouteillages. Vers 18h, la chaussée a été libérée. Entre Ittre et Hoeilaart, les automobilistes ont perdu plus de 1h30 vers 17h30. Vers 18h30, les ralentissements étaient d'environ 1h.



