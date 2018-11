Un Verviétois tente d'étrangler sa compagne avant de retourner sa violence contre les policiers: 2 ans de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné vendredi un Verviétois de 35 ans à une peine de deux ans de prison avec sursis pour les deux-tiers. Il était poursuivi pour avoir agressé violemment sa compagne et l'avoir étranglée le 17 septembre dernier. Il devait aussi répondre de rébellion et outrages envers les policiers.



Le prévenu, qui comparaissait détenu, avait d'ailleurs déclaré à l'audience qu'il était très violent lorsqu'il avait bu. "Je me fais peur moi-même, il faut que je me fasse aider". Le tribunal a dès lors assorti la peine de prison d'un sursis probatoire qui impose au trentenaire une formation de gestion à la violence ainsi qu'un suivi médical afin de gérer son addiction à l'alcool.





Des crises de violence à répétition



En avril, le Verviétois, se trouvant dans un état second sur la chaussée, donnait des coups de pied dans des véhicules. La police, qui passait à ce moment-là, a dû s'employer pour maîtriser l'individu qui s'est mis en rébellion frappant les policiers blessés au coude et au genou.



Cinq mois plus tard, c'est sa compagne, avec laquelle il vivait depuis 7 ans, qui était victime de violences alors qu'il était à nouveau rentré éméché d'une sortie en compagnie de sa fille. Il avait frappé sa compagne au visage et avait tenté de l'étrangler. Sans l'intervention de son fils, âgé de 15 ans, les conséquences auraient pu être plus graves. Une fois encore, le prévenu avait fait montre de violence envers les policiers donnant un coup de coude dans le visage de l'un, des coups à un second ou se jetant dans les jambes du troisième.



Le trentenaire avait déjà bénéficié en novembre 2017 d'un sursis probatoire, qui n'avait pas encore pu être mis en œuvre, pour une condamnation à 15 mois de prison sanctionnant des violences conjugales.