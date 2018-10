Un violeur en série ostendais arrêté en Pologne après six ans de cavale

L'équipe FAST de la police fédérale, qui poursuit les criminels en fuite, a arrêté un individu de 30 ans qui a été condamné par défaut à 25 ans de prison pour les viols de cinq femmes à Ostende. L'homme est réapparu en Pologne la semaine passée et a depuis atterri en prison. La justice belge demande son extradition, rapporte Het Laatste Nieuws mardi. Le procureur Frank Demeester a confirmé l'information à Belga. Etant donné qu'il a été condamné par défaut, il peut faire opposition au jugement. Dans ce cas, un nouveau procès aura lieu.

Hayk Terterian figurait sur la liste des "Belgium's most wanted" de FAST et sur la liste européenne des criminels les plus recherchés. L'équipe FAST le cherchait depuis janvier 2013. Il a été repéré dans plusieurs pays, mais a réussi à chaque fois à s'échapper. Il y a une semaine, la police de la ville de Szczecin a averti les autorités belges qu'il avait été interpellé pour coups et blessures en possession de faux papiers. Il a été reconnu et formellement identifié grâce à ses empreintes digitales. La Belgique demande son extradition. L'homme a été condamné par défaut en 2015 à 25 ans de prison pour des viols commis en 2011 et 2012. Il a également mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour 15 ans.