Un voisin attentif évite un incendie à Forest

(Belga) Un homme a évité la propagation d'un incendie vers 15h00 samedi avenue de Fléron, à Forest. Il a évacué deux de ses voisins alors qu'un feu s'était déclaré chez eux et a eu le réflexe de fermer la porte. Personne n'a été blessé.

Les flammes ont démarré dans la cuisine d'un logement social de trois étages. L'intervention rapide d'un voisin a permis d'évacuer les habitants. "Il a eu le bon réflexe de fermer la porte de la cuisine, où l'incendie s'est déclaré, ce qui a retardé celui-ci et permis de limiter les dégâts", indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les deux résidents et leur voisin ont été soignés sur place. Ce dernier a reçu de l'oxygène car il avait inhalé de la fumée. La cause était accidentelle. (Belga)