Encore un vol de câbles sur le rail! des retards sont signalés sur la ligne Bruxelles-Paris

Un vol de câbles commis sur la ligne à grande vitesse qui relie Bruxelles avec la frontière française à hauteur d'Ath dans la nuit de mercredi à jeudi perturbe la circulation ferroviaire jeudi matin. Les retards sont actuellement de 15 à 20 minutes, mais ils risquent d'augmenter avec la hausse du trafic des trains durant la matinée, avertit le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré. Un autre vol de câbles a été constaté sur la ligne reliant Liège et la frontière allemande.



Les retards touchent tous les trains circulant sur la ligne à grande vitesse reliant les capitales belge et française, dans toutes les directions, indique M. Sacré. Le vol a été constaté vers 5h00 jeudi. "Nos techniciens viennent de localiser l'endroit (du méfait)", précise le porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure. L'autre vol de câbles entre Liège et l'Allemagne n'a pas de répercussion sur le trafic.