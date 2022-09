Un vol de câbles provoque l'interruption du trafic ferroviaire entre Charleroi et Erquelinnes: "Les dégâts sont importants"

La circulation des trains est interrompue dimanche entre Charleroi-Sud et Erquelinnes (ligne 130A) en raison d'un vol de câbles, indique Infrabel. Un service de bus mis en place par la SNCB assure la liaison entre les deux gares.

Les faits ont été constatés samedi soir après un dérangement de signalisation à hauteur de Marchienne. "Divers éléments dont des câbles ont été dérobés. Les dégâts sont importants et les deux voies ont dû être mises hors service", précise le gestionnaire du rail. "Les réparations ne pourront avoir lieu ce dimanche et le service de bus restera donc d'application toute la journée", ajoute Infrabel. "Les équipes techniques interviendront lundi avec pour objectif de remettre une voie en service en journée et la seconde dans le courant de la soirée".

Les vols de câbles se sont multipliés ces derniers mois à proximité de la gare de Marchienne-Zone. Infrabel a pris une série de mesures pour limiter l'accès, tant au site même qu'aux composants électriques, mais elles semblent inopérantes. Infrabel dit déplorer cette situation et les conséquences pénalisantes pour les clients du réseau ferroviaire.