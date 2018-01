Un voleur de bijoux pris la main dans le sac au salon de l'auto de Bruxelles

Un homme âgé de 40 ans a été surpris le samedi dernier en flagrant délit de vol avec effraction dans un stand de bijoux du salon de l'auto qui se tient au Brussels Expo. Il était 19h45 lorsque le salon fermait ses portes et qu'un individu s'est emparé de bijoux. Des témoins ont entendu du bruit et ont remarqué qu'un homme avait fracturé la vitrine d'un stand avant de prendre la fuite avec un sac. "Il y a manifestement un vol avec effraction, ce qui sous-entend d'avoir forcé l'entrée de ce stand, à la fermeture de celui-ci. Les services de sécurité ont permis d'appréhender cette personne en flagrant délit et de récupérer une partie du butin", a indiqué Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles.



Le suspect a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Il est inculpé, comme auteur ou coauteur, de vol avec effraction, indique mercredi le parquet de Bruxelles. Ce dernier précise qu'une partie du butin n'a toujours pas été retrouvée. Le montant du butin n'a pas été communiqué, mais selon Sudpresse, le suspect aurait volé pour quelque 50.000 euros de bijoux.



L'homme, un ressortissant colombien âgé de 40 ans, n'est pas connu de la justice belge mais n'a pas de domicile connu en Belgique. "Il a été entendu puis placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. L'enquête suit son cours et visera notamment à établir s'il a agi seul ou avec des complices".