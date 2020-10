Une Aston Martin ayant appartenu au roi Baudouin mise aux enchères

(Belga) La maison de vente Bonhams mettra dimanche prochain aux enchères une Aston Martin DB2/4 3.0-litres Sports Saloon de 1955 ayant appartenu au roi Baudouin.

Cette mise vente, prévue le 11 octobre à Knokke, devrait rapporter entre 250.000 et 300.000 euros. Une autre voiture, une BMW 507 Series II Roadster de 1959 ayant appartenu au roi Constantin II de Grèce, sera également offerte au plus offrant à cette occasion. Celle-ci devrait rapporter entre 1,9 et 2,3 millions d'euros. Cette vente, baptisée Zoute Sale, intervient traditionnellement en marge du Zoute Grand Prix, un rassemblement annuel d'ancêtres organisé à Knokke. Mais cette année, en raison de la situation sanitaire, seul un nombre limité de personnes pourra assister à la vente. Celle-ci sera toutefois intégralement retransmise en direct sur le site web de Bonhams. D'autres ancêtres seront vendus à cette occasion, dont une Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso de 1963 estimée entre 1,6 et 1,8 million d'euros. Corona oblige, le Zoute Grand Prix de cette année a, lui, été reporté à 2021.