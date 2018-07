Une bagarre dégénère à Seraing, un homme mortellement poignardé

(Belga) Un individu a succombé à ses blessures après avoir été poignardé lors d'une bagarre dans une rue de Seraing ce mardi soir, a-t-on appris auprès du parquet de Liège.

Une bagarre entre deux hommes a éclaté ce mardi en début de soirée rue de la Glacière à Seraing. La situation a dégénéré et les deux hommes en sont venus aux mains. L'un des deux individus a sorti un couteau et l'un d'eux a été mortellement touché. Il a succombé à ses blessures. L'auteur des coups portés a, lui-même, appelé les secours et la police. Il est en aveux. Le parquet est actuellement sur le lieu des faits. (Belga)