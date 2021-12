Une balade pas comme les autres: deux jeunes volent un énorme engin de chantier pour rentrer chez eux

Deux jeunes ont volé un engin de chantier dans la nuit de dimanche à lundi à Engis (province de Liège), indique le parquet de Liège. Ils ont été interpellés et auditionnés.

Deux jeunes, un mineur (17 ans) et un majeur (18 ans), ont volé un engin de chantier de 70 tonnes entre minuit et 01h00 du matin lundi dans l'entreprise Carmeuse, un producteur de chaux, à Engis. Selon le parquet de Liège, les deux jeunes ont notamment dégradé du mobilier urbain, la façade d'un immeuble, des panneaux de signalisation et un véhicule sur leur passage.

Le trajet des deux jeunes s'arrête à Seraing où ils ont été interpellés quelques heures plus tard par la police locale.

"Ils ont occasionné pas mal de dégâts. Que ce soit au niveau de la voirie, de la signalisation, de certains feux routiers mais également au niveau de certaines habitations de particuliers. On a parlé d’un accrochage de balcon", rapporte Noémie Eloy, responsable communication de la Police de Seraing.

Sur le site de la carrière, c’est la stupeur. Personne ne comprend comment deux jeunes, sans formation et en étant alcoolisés ont réussi à piloter une machine aussi complexe. "Il faut déjà une formation de base pour conduire ça en bon état d’esprit et sobrement alors avec un verre dans le nez, c’est quasi mission impossible", s’étonne Julien Fortemps, le responsable du site.