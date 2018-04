Une Belge de 35 ans en voyage en Martinique est décédée: les causes de la mort ne sont pas encore connues

Une touriste belge de 35 ans a été retrouvée morte mardi par son mari en Martinique, rapporte Sudpresse sur son site internet, sur base d'une information de Franceinfo. Didier Vanderhasselt, porte-parole des Affaires étrangères, a confirmé vendredi à l'agence Belga le décès d'une Belge qui était en famille dans ce département français d'outre-mer.



Selon les médias, le couple séjournait, depuis le 1er avril, avec un jeune enfant âgé d'environ sept ans dans un appartement en location à la résidence Ultramarine, un complexe située à Diamant, au Sud de l'île. "La dame se plaignait de maux de tête et d'estomac, puis son mari l'a découverte morte. Vu son jeune âge, une autopsie va être effectuée afin de déterminer les causes de sa mort. Ce jeudi, l'autopsie n'a toujours pas été pratiquée, nous attendons le médecin légiste", a expliqué le colonel de gendarmerie en charge du dossier.



Un résident d'Ultramarine aurait par ailleurs entendu dire que la dame avait fait un malaise, qu'elle s'était rendue chez un médecin puis aux urgences à l'hôpital. Il s'agirait d'une Belge francophone. Les Affaires étrangères n'ont toutefois rien précisé quant à l'identité de la victime, ni à propos des circonstances ou causes de sa mort.