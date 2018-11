Une Belge perd un oeil à cause d'un PARASITE dans l'eau du robinet

Lentilles de contact et eau du robinet ne font pas bon ménage. Petra, qui habite dans la province d'Anvers, en a fait la douloureuse expérience. Elle a perdu un oeil à cause d'un parasite qui se trouvait probablement dans l'eau de la douche qu'elle a prise alors qu'elle portait ses lentilles, a-t-elle témoigné vendredi matin sur les ondes de Radio 2 Antwerpen (VRT).

Alors qu'elle prenait sa douche il y a trois ans après avoir fait de la voile, Petra n'a pas enlevé ses lentilles. "C'est sûrement à ce moment-là que ça a mal tourné. De l'eau s'est infiltrée entre mon oeil et ma lentille de contact. Elle contenait un parasite, inoffensif sauf s'il atteint les yeux." Petra a tenté une greffe de cornée, qui a échoué.



Depuis deux semaines, elle porte un oeil artificiel."C'est une histoire très rare", a souligné la professeure Carina Koppen, à la tête du service d'ophtalmologie de l'UZA, sur la radio flamande. "Le parasite acanthamoeba vit dans la mer, les étangs et l'eau du robinet. Si vous allez nager ou vous doucher, il faut enlever vos lentilles. Il ne faut certainement pas laver votre étui à lentilles et même les lentilles avec de l'eau du robinet", avertit-elle.