Une Belge poignardée à mort par son ex en Espagne

Une Belge de 57 ans a été poignardée par son compagnon et a succombé à ses blessures à Calp (Alicante) en Espagne, rapportent lundi matin plusieurs médias locaux.

Elle a été poignardée au thorax par son compagnon, un Belge de 61 ans. L'homme aurait voulu ensuite se suicider et a été hospitalisé. Les services de secours sont intervenus lundi vers 1h30 après avoir été informés que deux personnes avaient été blessées par un couteau. Ils ont confirmé le décès de la dame. Le couple de Belges vivait à Calp depuis deux ans et demi et n'avait pas fait l'objet d'une quelconque plainte.