Un camion se retrouve à l’intérieur d'une station du pré-métro bruxellois: un conducteur a (encore) cru qu’il s’agissait d’un tunnel (vidéo)

Un véhicule s’est retrouvé à l’intérieur d’un tunnel réservé aux trams samedi dernier à Bruxelles et a fini sa course dans la station Lemonnier. Le chauffeur a eu très peur mais il n’y pas eu de blessé.

Sur les images que vous nous avez transmises via le bouton orange Alertez-Nous, on distingue un petit camion blanc coincé sur les rails de l’arrêt de pré-métro bruxellois Lemonnier. De nombreuses personnes se trouvent autour du véhicule, duquel le chauffeur est en train de sortir.



Contactés par nos soins, les transports en commun STIB confirment l’incident qui est arrivé peu avant 22 heures. Le conducteur a probablement cru qu’il s’agissait d’un tunnel accessible aux véhicules. Heureusement, il n’a pas été blessé.



Il a fallu une heure pour dégager l'engin. Le trafic a été interrompu entre la gare du Midi et la porte d’Anderlecht jusqu’à 23 heures.

Ce type de mésaventure se produit deux à trois fois par an. La STIB essaye d’y remédier en mettant plus de panneaux de signalisation. A noter que les frais de l’intervention et de l’interruption du service (soit dans ce cas, sûrement quelques milliers d’euros) seront à charge du conducteur et/ou de son assurance.