Une chaudière à l'origine de la violente explosion qui a fait trois blessés à Zuienkerke

(Belga) Une déficience de la chaudière reliée au chauffage central est à l'origine de l'explosion qui s'est produite lundi matin dans une habitation de Zuienkerke, entre Bruges et Ostende, a indiqué dans la soirée le parquet de Flandre occidentale. Trois personnes ont été blessées dans l'accident.

Celle-ci est survenue vers 07h20 dans la cuisine d'un logement situé derrière un café dansant de l'Oostendse Steenweg. Trois personnes, deux femmes et un homme, ont été touchées et transportées à l'hôpital. L'établissement horeca a été épargné, mais le logement a été fortement endommagé. De l'amiante pourrait avoir été libéré en raison de la vétusté de l'édifice. Une expertise requise par le parquet a permis d'écarter toute intention malveillante et d'incomber l'explosion à la chaudière, qui présentait une déficience. (Belga)