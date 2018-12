Une cinquantaine de personnes se retrouvent coincées dans des montagnes russes à Plopsaland

Deux montagnes russes du parc Plopsaland se sont arrêtées durant environ une heure ce mercredi après-midi. Il s'agit des attractions "Heidi The Ride" et "Bos Van Plop". Une cinquantaine de visiteurs se trouvaient dans les montagnes russes au moment de l'incident, selon nos confrères de la chaîne flamande VRT. Certains ont pu être rapidement évacués, tandis que d'autres ont dû être équipés de harnais de sécurité pour quitter les attractions.



L'incident serait dû à divers problèmes techniques et a duré de 15h à 16h15 environ, alors que les températures étaient très basses.