Une collision entre une voiture et une camionnette fait un mort à Zottegem

(Belga) Un automobiliste est décédé samedi dans un accident impliquant d'autres véhicules à Zottegem, a indiqué le parquet de Flandre orientale. Les circonstances de la collision doivent encore être éclaircies.

L'accident s'est produit vers 17h00 sur la N42 à Zottegem. "Selon les premières constatations, deux voitures roulaient l'une à côté de l'autre. Une camionnette, qui roulait aussi sur la première bande, s'est tout à coup rabattue sur la deuxième", a détaillé le parquet. La voiture qui se trouvait sur cette deuxième voie n'a pas pu l'éviter et a percuté l'arrière de la camionnette. Le conducteur de la voiture est décédé. "Des témoins sont actuellement auditionnés et un expert en circulation a été désigné", a ajouté le parquet. L'accident a provoqué la fermeture de la chaussée et d'importants embouteillages. (Belga)