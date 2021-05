Une conductrice fantôme percute un camion sur l'A8 à hauteur de Tournai

(Belga) Une voiture qui roulait à contresens a percuté un poids-lourd jeudi matin sur l'autoroute A8/E429 à hauteur de Tournai. La conductrice de la voiture n'a été que légèrement blessée. Bloquée, l'autoroute a été rouverte à la circulation peu après 05h00.

L'accident s'est produit à hauteur de Melles, dans le sens Lille-Tournai-Bruxelles. Vers 02h20 du matin, un camion de l'entreprise Colruyt qui se dirigeait vers Hal s'est retrouvé face à une voiture qui roulait à contresens. Le chauffeur du poids lourd a tenté une man?uvre d'évitement et a heurté le rail de sécurité. Malgré cette manoeuvre, la voiture s'est encastrée sous la remorque du camion. Un véhicule de désincarcération, deux camions de balisage, deux ambulances et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Les pompiers ont entrepris la désincarcération de la conductrice, coincée sous les tôles de sa voiture. L'automobiliste, légèrement blessée, a été hospitalisée. La remorque du poids lourd et la voiture entravant les bandes de circulation, l'autoroute A8 a été fermée en direction de Tournai. Des déviations ont été mises en place. Vers 05h20, le Centre pour l'information et la communication (CIC) Hainaut annonçait toutefois sur son site que les véhicules avaient été évacués et que toutes les bandes de circulation étaient libres en direction de Bruxelles. (Belga)