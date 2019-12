Une femme brûlée et intoxiquée dans l'incendie de sa maison à Beloeil cette nuit

Un incendie s'est déclaré la nuit de vendredi à samedi dans une maison à Basècles (Beloeil), près de Tournai. L'occupante des lieux a été brûlée et hospitalisée. Quatre corps de pompiers sont intervenus.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi matin, peu avant 01h30 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison de rangée implantée au n°121 de la rue Grande à Basècles.

Trois camions-citernes, un camion-échelle, deux ambulances et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des premiers secours, la toiture était déjà totalement embrasée.

L'occupante de la maison a été légèrement brûlée et intoxiquée par les émanations de fumée. Cette dame a été transférée au centre hospitalier Epicuria d'Ath. Malgré les moyens déployés, deux maisons voisines ont également été touchées par cet incendie. La maison où l'incendie s'est déclaré présente des risques d'effondrement. Le bâtiment n'est plus habitable. On ignore pour l'instant les causes du sinistre.