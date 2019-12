Une deuxième fusillade dans le quartier de Bart De Wever à Anvers

(Belga) Une deuxième fusillade a retenti jeudi matin à Deurne, dans le quartier où réside Bart De Wever, a indiqué jeudi matin le parquet anversois. La "première" (la chronologie des faits doit encore être établie) s'était produite en face du domicile du bourgmestre N-VA. Dans les deux cas, des logements ont été pris pour cible. Aucun blessé n'est à déplorer.

Des impacts de balles ont été constatés sur les deux sites, dans la Herentalsebaan et la Van Steenlandstraat. Un témoin affirme que les auteurs ont tiré à l'arme de poing, un petit calibre donc, dans la Herentalsebaan. L'enquête doit déterminer si les faits sont liés au milieu de la drogue et à la vague d'explosions à la grenade qui touche Anvers et ses alentours depuis plusieurs mois.