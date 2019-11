Une dizaine de véhicules impliqués dans un accident à Welkenraedt

(Belga) Un accident impliquant une dizaine de véhicules s'est produit mercredi à Henri-Chapelle, a indiqué la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.

L'accident s'est produit à hauteur du carrefour entre la rue de la Chapelle et la route Charlemagne. Dans un premier temps, les secours avaient été appelés pour un accident et on signalait une personne incarcérée. "Finalement, personne n'était coincé mais il y a une dizaine de véhicules impliqués", indique la zone de secours. De nombreux débris jonchent la chaussée et plusieurs blessés légers sont à déplorer. Les moyens médicaux déployés sont importants: le Smur d'Eupen ainsi que les ambulances de Verviers, Welkenraedt, La Calamine et Blegny. (Belga)