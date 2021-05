Une élue communale d'Ath soutient publiquement Jürgen Conings, toujours introuvable: "Je trouve cela tout à fait dramatique"

Alors que sa cavale se prolonge, de plus en plus de personnes affichent leur soutien à Jürgen Conings. Des marches ont été organisées et des groupes Facebook ont aussi été crées. L'un d'eux totalise déjà 45.000 membres. Mais qui sont ces Belges qui aujourd'hui osent ouvertement défendre un homme menaçant et extrémiste ? Les profils sont variés. Une élue communale d'Ath l'a notamment encensé sur internet.

Une mandataire communale de la ville d’Ath, dans le Hainaut, a partagé plusieurs photos de soutien au militaire sur les réseaux sociaux avec notamment le message: "Nous sommes tous Jürgen ! Et nous le soutenons à 1000%". Perrine, Laine, conseillère du CPAS, soutient donc publiquement Jürgen Conings.

Le bourgmestre "trouve cela dramatique"

Ces publications sont aujourd’hui dénoncées par le bourgmestre d’Ath. "Soutenir quelqu’un qui est aujourd’hui caractérisé comme terroriste, met en danger la sécurité de la population puisqu’il a annoncé qu’il voulait tuer un certain nombre de personnes. Je trouve cela tout à fait dramatique. Il faut arrêter de banaliser ce genre de choses", insiste Bruno Lefebvre, bourgmestre de la commune hennuyère.

Je pense que l’on a déjà jugé cet homme sans l’écouter

Perrine Laine a réagi ce mardi matin au travers d’un communiqué. La conseillère y parle d’une publication qui peut être malvenue, explique ne pas adhérer aux idées d’extrême droite et tenir à sa liberté. "Je pense que l’on a déjà jugé cet homme sans l’écouter et je partage son désarroi quant à nos libertés bafouées et notre obligation de suivre le troupeau sans pouvoir réfléchir", écrit la conseillère au CPAS.

"Elle devrait au moins s’excuser et se dire qu’elle s’est sans doute fourvoyée dans ce qu’elle a voulu exprimer. Et surtout de réfléchir à deux fois la prochaine fois qu’elle voudra encore exprimer quelque chose", estime le bourgmestre.

Les groupes de soutien ne cessent de se développer

De manière générale, même s’il s’agit ici d’une première pour un mandataire politique, les groupes de soutien à Jürgen Conings ne cessent de se développer. Une page sur Facebook regroupe notamment 45.000 membres. Une contestation qui n’est pas forcément correctement ciblée. "En Belgique, tout citoyen, y compris les conseillers communaux, ont une liberté d’opinion. La différence ici c’est que l’on parle de quelqu’un, Jürgen Conings, qui est suspecté de vouloir commettre un attentat en Belgique et donc de vouloir passer à l’acte. C’est ça qui est répréhensible", souligne Antonio Solimando, journaliste politique RTL INFO.

La conseillère athoise s’excuse en fin de communiqué, parlant d’une naïveté et regrettant la médiatisation de cette affaire devenue pour elle politique.