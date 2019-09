Une enquête ouverte par le parquet de Liège après le décès d'Anthoine Hubert à Spa-Francorchamps

(Belga) Une enquête a été ouverte à la suite du décès du pilote français Anthoine Hubert survenu lors de la Course 1 de Formule 2 disputée samedi à Spa-Francorchamps, a indiqué le parquet de Liège dimanche.

Le procureur de la division de Verviers communiquera sur le dossier lundi, a ajouté le parquet. Le pilote automobile français Anthoine Hubert, 22 ans, a trouvé la mort samedi après un accident impliquant également les pilotes Juan Manuel Correa et Marino Sato, au deuxième tour du Grand prix. Cet accident a poussé les organisateurs à annuler la course du samedi et celle prévue ce dimanche en F2.