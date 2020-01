Une enquête vise le bourgmestre de Knokke pour conflit d'intérêts

(Belga) Le parquet de Bruges a ouvert une enquête sur le bourgmestre de Knokke-Heist, Leopold Lippens, après le signalement d'un conflit d'intérêts, rapportent mardi De Standaard, Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

L'enquête s'inscrit dans le contexte de la transformation de terres agricoles dans le domaine Tolpaertpolder en zone résidentielle une des priorités du conseil communal de Knokke-Heist. Une centaine de logements abordables devraient y être construits dans cette commune réputée pour son image prestigieuse. Mais le rôle du bourgmestre fait froncer les sourcils dans ce dossier. Le parquet de Bruges confirme qu'une enquête à son sujet est en cours, la base étant un audit mené par une agence du gouvernement flamand (Audit Vlaanderen) faisant état d'irrégularités. M. Lippens était présent lors des conseils communaux consacrés au sujet et a participé aux débats sur cette transformation foncière. Or des membres de la famille du bourgmestre, dont ses enfants, possèdent des parts dans le terrain Tolpaertpolder à hauteur de 33%. Audit Vlaanderen est d'avis que M. Lippens aurait dû refuser de participer aux discussions et décisions sur le développement en question. M. Lippens reconnait qu'il n'aurait pas dû assister à une réunion mais l'impute à un oubli du service concerné. (Belga)