Une étudiante marocaine en France détenue une nuit au centre de Steenokkerzeel

(Belga) Une jeune Marocaine de 19 ans, étudiante à l'université française de Lille 2 en sciences politiques, est détenue depuis dimanche au centre fermé Caricole de Steenokkerzeel, selon une information diffusée lundi en fin de journée par la RTBF et confirmée en début de soirée par Dominique Ernould, la porte-parole de l'Office des étrangers. Cette dernière précise que la jeune femme a été refoulée ce lundi soir au Maroc.

L'étudiante est arrivée dimanche vers 17H00 en provenance de Casablanca. Son visa était périmé depuis octobre 2018. Elle était aussi en possession d'un document provisoire qui ne lui permettait pas de franchir la frontière, ajoute encore Dominique Ernould. La jeune fille devra reprendre au Maroc un vol direct pour la France. La RTBF précise que son document provisoire était un récépissé de demande de titre de séjour français. Celui-ci ne lui permet d'atterrir qu'en France. Le média remarque que le problème est connu du consulat et de l'ambassade du Maroc en Belgique et que seuls certains parviennent à passer entre les mailles du filet. L'étudiante a évoqué des propos moqueurs et déplacés par rapport à sa situation, alors qu'elle pleurait devant la menace de détention. Elle a contacté alors sa famille au Maroc depuis sa cellule. (Belga)